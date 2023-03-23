Губернатор Воробьёв рассказал о плюсах строительства тепличного комплекса в Воскресенске
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы достроили первую очередь тепличного комплекса «Подмосковье», который к 2026 году выведет регион на первое место по овощам», — уточнил Воробьёв в ходе визита на предприятие.
Новый комплекс предусматривает 645 рабочих мест на первом этапе строительства и 405 — на втором.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.