Губернатор Воробьёв рассказал о плюсах строительства тепличного комплекса в Воскресенске

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что агропромышленный холдинг «Эко-культура» запускает тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске. Предприятие выведет регион на первое место по овощам закрытого грунта к 2026 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы достроили первую очередь тепличного комплекса «Подмосковье», который к 2026 году выведет регион на первое место по овощам», — уточнил Воробьёв в ходе визита на предприятие.

Новый комплекс предусматривает 645 рабочих мест на первом этапе строительства и 405 — на втором.

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