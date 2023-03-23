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Глава комитета Госдумы Аксаков: закон о цифровом рубле примут в апреле

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Закон о цифровом рубле будет принят в апреле, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава комитета Госдумы Аксаков: закон о цифровом рубле примут в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Он (закон о цифровом рубле. — RT) сейчас в первом чтении принят и готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем», — цитирует его РИА Новости.

Аксаков уточнил, что при таком сценарии закон начнёт действовать в мае.

16 марта Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, вносящих изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в разговоре с телеканалом «360» выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте.

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