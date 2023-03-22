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Подмосковье нарастило экспорт в Китай на 56% за год

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Экспорт Московской области в КНР в 2022 году вырос на 55,5% по сравнению с 2021 годом и достиг $1,25 млрд.
Подмосковье нарастило экспорт в Китай на 56% за год
  • AP

Об этом сообщает телеканал «360».

«По итогам минувшего года Китайская Народная Республика возглавляет первую тройку внешнеэкономических партнёров нашего региона. Она заняла первое место по общему объёму внешнего товарооборота, является ключевым импортёром для Подмосковья, а также четвёртым по значимости экспортным рынком», — рассказала зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Как отметила Зиновьева, в 2022 году на долю Китая пришлось около 30% от общего объёма внешнего товарооборота Подмосковья.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что туры в Китай могут пользоваться большой популярностью среди россиян.

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