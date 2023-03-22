OZON подал апелляцию на решение NASDAQ о принудительном делистинге ADS

OZON подал апелляцию NASDAQ из-за решения этой американской биржи о принудительном делистинге его депозитарных акций (ADS).

Об этом сообщает интернет-магазин.

«OZON подал апелляцию в NASDAQ и будет защищать интересы инвесторов... Если апелляция будет отклонена, компания планирует подавать её повторно, правила биржи такое право дают», — говорится в заявлении.

По мнению онлайн-площадки, с её стороны никаких нарушений правил и процедур биржи не было.

Ранее фондовая биржа NASDAQ сообщила о делистинге ценных бумаг ряда российских компаний.