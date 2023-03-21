Аналитик Раманинов: китайские юани позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций

Аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов в беседе с RT прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

«Китайские юани, в первую очередь, позволяют России достичь меньшей зависимости от санкций США и Европы, поскольку снижается использование валют этих стран и территорий, одновременно расширяется торговля в КНР. Во-вторых, если говорить об использовании юаня в качестве средства оплаты с регионами Азии и Африки, речь идёт о стратегическом развитии», — объяснил аналитик.

По словам Раманинова, регионы Азии и Африки — «гигантский потенциальный рынок численностью более 6 млрд граждан».

«Использование китайского юаня, валюты второй экономики мира, позволит России наращивать экономические связи с другими регионами, в другой парадигме, где нет такого главенства политики США и ЕС», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает использование китайских юаней в расчётах при торговле со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, российский лидер заявил об уверенности в том, что подобные формы расчётов будут развиваться между российскими предпринимателями и их коллегами в третьих странах.