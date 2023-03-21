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Песков: крупные российские бизнесмены не воспримут совет Макфола о выходе из-под санкций

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что крупные предприниматели вряд ли серьёзно воспримут совет бывшего посла США в России Майкла Макфола касательно санкций.
Песков: крупные российские бизнесмены не воспримут совет Макфола о выходе из-под санкций
  • РИА Новости

Ранее Макфол выразил мнение, что крупные российские бизнесмены, попавшие под санкции, могли бы осудить действия России в ситуации с Украиной и пожертвовать средства, чтобы ограничения в их отношении были сняты.

«Крупные предприниматели — они же ногами стоят на российской земле: их предприятия работают здесь, их инвестиции работают здесь, их бизнес ведётся здесь, их доход основной здесь. Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, — такие предложения вряд ли кем-то (из них будут) восприняты серьёзно», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные односторонние санкции должны быть отменены.

Он также отметил, что Россия на все санкции должна отвечать расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.

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