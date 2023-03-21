Хандузи: Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объёмы свопов нефти и газа из России
Об этом сообщил РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
По его словам, за крайне малый период некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном.
Он добавил, что данный вопрос был решён.
«Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа», — заявил Хандузи.
В конце февраля делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.