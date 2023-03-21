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Хандузи: Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объёмы свопов нефти и газа из России

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Иран рассчитывает на «огромные объёмы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году.

Об этом сообщил РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

По его словам, за крайне малый период некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном.

Он добавил, что данный вопрос был решён.

«Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа», — заявил Хандузи.

В конце февраля делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.

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