Хандузи: Иран в 2023 году рассчитывает на огромные объёмы свопов нефти и газа из России

Иран рассчитывает на «огромные объёмы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году.

Об этом сообщил РИА Новости министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

По его словам, за крайне малый период некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном.

Он добавил, что данный вопрос был решён.

«Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа», — заявил Хандузи.

В конце февраля делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.