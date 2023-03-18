Лондон заявил о намерении помогать Астане в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти

Великобритания планирует продолжать оказывать содействие Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергоносителей.

Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли.

«У меня была возможность обсудить перебои в поступлении казахстанских нефти и газа. Мы говорили о том, что Великобритания может сделать для оказания помощи... с целью поиска альтернативных путей экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть, газ или что-либо другое», — приводит ТАСС его слова в ходе пресс-конференции.

Клеверли отметил, что Лондон продолжит работать с правительством Казахстана над изучением способов защиты и диверсификации экономической базы.

Ранее министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков заявил, что Астана планирует увеличить прокачку нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) до 60 млн т в нынешнем году.

Также Акчулаков заявил, что Казахстан считает справедливой для себя цену на нефть от $65 за баррель.