Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо

Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«У нас дорога М-4 «Дон» с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершён. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, в 2024-м ещё часть до Керченского моста — будет полностью построена четырёхполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмём в автомобильное кольцо», — сказал он.

При этом дорогу по территории новых регионов России успели реконструировать ещё в прошлом году, отметил Хуснуллин.

«Там порядка 386 км дороги, которую мы отремонтировали и дальше будем продолжать её расширять», — сказал вице-премьер.

Ранее, говоря об СВО, Путин подчеркнул, что результаты спецоперации по защите Донбасса могут появиться через длительное время, но у России уже появились новые территории, а Азовское море стало внутренним морем страны.