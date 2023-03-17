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Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо

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Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Хуснуллин: Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо
  • РИА Новости

«У нас дорога М-4 «Дон» с обходом Аксая в этом году будет завершена, у нас обход Краснодара в этом году будет завершён. В конце 2023 года у нас часть участка от Краснодара до Керченского моста, в 2024-м ещё часть до Керченского моста — будет полностью построена четырёхполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмём в автомобильное кольцо», — сказал он.

При этом дорогу по территории новых регионов России успели реконструировать ещё в прошлом году, отметил Хуснуллин.

«Там порядка 386 км дороги, которую мы отремонтировали и дальше будем продолжать её расширять», — сказал вице-премьер.

Ранее, говоря об СВО, Путин подчеркнул, что результаты спецоперации по защите Донбасса могут появиться через длительное время, но у России уже появились новые территории, а Азовское море стало внутренним морем страны.

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