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ЦБ выступил против снижения суммы бесплатных переводов средств из одного банка в другой

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает бесплатный перевод финансов из одного банка в другой в размере 1,4 млн рублей.
ЦБ выступил против снижения суммы бесплатных переводов средств из одного банка в другой
  • РИА Новости

«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн, наша позиция здесь не изменилась», — приводит РИА Новости её слова.

Набиуллина подчеркнула, что ряд банков выступают против данного правила, но ЦБ считает принципиально важным возможность свободно переводить из одного банка в другой банк финансы в пределах застрахованной суммы.

Кроме того, она допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.

По словам Набиуллиной, сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.

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