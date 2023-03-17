ЦБ выступил против снижения суммы бесплатных переводов средств из одного банка в другой
- РИА Новости
«Что касается возможности бесплатно переводить собственные средства из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн, наша позиция здесь не изменилась», — приводит РИА Новости её слова.
Набиуллина подчеркнула, что ряд банков выступают против данного правила, но ЦБ считает принципиально важным возможность свободно переводить из одного банка в другой банк финансы в пределах застрахованной суммы.
Кроме того, она допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.
По словам Набиуллиной, сложившаяся на западных финансовых рынках ситуация чревата рисками рецессии мировой экономики.