Аналитик Деев спрогнозировал курс доллара на уровне 73,5—75,5 рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT спрогнозировал курс доллара на уровне 73,5—75,5 рубля при позитивном сценарии в течение недели.

По словам аналитика, вчера национальная валюта снижалась к доллару и евро, отыгрывая падение нефтяных котировок в район $72 за баррель накануне.

«Сегодня рубль незначительно укрепился, следуя динамике мировых валют (доллар снижается к евро и другим резервным валютам на фоне решений ФРС о вливании ликвидности для проблемных банков и всей финансовой системы в целом). Доллар на Мосбирже опустился до 73,4 рубля, евро — до уровня 81,1 рубля», — сказал он.

Аналитик считает, что определяющим фактором для национальной валюты будет решение ЦБ России по ставке.

Деев уверен, что «регулятор наверняка оставит ставку на прежнем уровне 7,5%».

По мнению собеседника RT, в таком случае рубль будет зависеть от внешней повестки, и если появятся негативные новости относительно банковских проблем в США и ЕС, то «котировки нефти могут снова начать снижаться, а это окажет давление на рубль».

«Фактором поддержки выступит приближение налогового периода в России, когда компании-экспортёры перечисляют налоги и акцизы в бюджет. Таким образом, при позитивном сценарии доллар закрепится на уровне 73,5—75,5 рубля, евро — у отметки 80,0—81,0 рубля за единицу. При появлении негативных факторов возможен новый раунд ослабления рубля: до 77,0—78,0 рубля за доллар и выше 82,0 рубля за евро», — подчеркнул он.

Ранее глава направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков назвал факторы укрепления российской валюты.