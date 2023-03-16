Узнать больше

Аналитик Чечушков перечислил факторы укрепления рубля

Короткая ссылка
Глава направления инвестиционной аналитики Банка «Ренессанс» Роман Чечушков назвал факторы укрепления российской валюты.
Аналитик Чечушков перечислил факторы укрепления рубля
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

Пересмотр формулы НДПИ, который ограничивает уровень дисконта российской нефти, поможет повысить поступления нефтегазовых доходов в бюджет. Это может вызвать локальное укрепление рубля, считает эксперт.

По его словам, в части ненефтегазовых доходов отмечается улучшение динамики: в феврале они выросли на 12,3% (год к году) против снижения на 28,1% в январе. Это более значимо влияет на формирование бюджета, чем нефтегазовые доходы, отметил он.

Министерство финансов оценивает равновесный курс USD/RUB с учётом бюджетного правила на уровне не выше 85 даже в сценарии снижения котировок Urals до $30 за баррель, сообщил Чечушков.

Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить