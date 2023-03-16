Аналитик Чечушков перечислил факторы укрепления рубля
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Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
Пересмотр формулы НДПИ, который ограничивает уровень дисконта российской нефти, поможет повысить поступления нефтегазовых доходов в бюджет. Это может вызвать локальное укрепление рубля, считает эксперт.
По его словам, в части ненефтегазовых доходов отмечается улучшение динамики: в феврале они выросли на 12,3% (год к году) против снижения на 28,1% в январе. Это более значимо влияет на формирование бюджета, чем нефтегазовые доходы, отметил он.
Министерство финансов оценивает равновесный курс USD/RUB с учётом бюджетного правила на уровне не выше 85 даже в сценарии снижения котировок Urals до $30 за баррель, сообщил Чечушков.
Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.