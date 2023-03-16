Аналитик Чечушков перечислил факторы укрепления рубля

Глава направления инвестиционной аналитики Банка «Ренессанс» Роман Чечушков назвал факторы укрепления российской валюты.

Его экспертное мнение публикует «Российская газета».

Пересмотр формулы НДПИ, который ограничивает уровень дисконта российской нефти, поможет повысить поступления нефтегазовых доходов в бюджет. Это может вызвать локальное укрепление рубля, считает эксперт.

По его словам, в части ненефтегазовых доходов отмечается улучшение динамики: в феврале они выросли на 12,3% (год к году) против снижения на 28,1% в январе. Это более значимо влияет на формирование бюджета, чем нефтегазовые доходы, отметил он.

Министерство финансов оценивает равновесный курс USD/RUB с учётом бюджетного правила на уровне не выше 85 даже в сценарии снижения котировок Urals до $30 за баррель, сообщил Чечушков.

Ранее Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская электротехника», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.