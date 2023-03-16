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Акционеры Credit Suisse в США подали судебный иск против банка

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Акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против финансовой корпорации и её руководства.
Акционеры Credit Suisse в США подали судебный иск против банка
  • AP

«Коллективная жалоба о нарушениях федеральных законов о ценных бумагах… от лиц и организаций, которые приобретали или иным образом получали американские депозитарные расписки Credit Suisse между 10 марта 2022 года и 15 марта 2023 года», — цитирует РИА Новости текст иска.

Истцы обвиняют банк в том, что он ввёл инвесторов в заблуждение, не раскрывая существенную информацию об уязвимостях во внутреннем контроле перед текущим сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.

Среди ответчиков указаны, в частности, председатель компании Аксель Леманн, исполнительный директор Ульрих Корнер и финансовый директор Диксит Йоши.

Ранее аналитик и инвестор Роберт Кийосаки, предсказавший крах Lehman Brothers в 2008 году, заявил, что, по его мнению, следует ожидать банкротства Credit Suisse.

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