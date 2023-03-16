Предприятия Подмосковья поучаствовали более чем в 40 международных выставках в 2022 году

Компании Московской области приняли участие более чем в 40 международных выставках и заключили экспортные соглашения почти на $6 млн по итогам 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки региона. Так, сразу 16 областных компаний стали участниками «Продэкспо-2022» — крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. По итогам мероприятия были подписаны шесть контрактов на сумму почти $4,3 млн. Содействие компаниям, развивающим экспортную деятельность, оказывает Фонд поддержки экспорта Московской области. Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.