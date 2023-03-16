Предприятия Подмосковья поучаствовали более чем в 40 международных выставках в 2022 году
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки региона.
Так, сразу 16 областных компаний стали участниками «Продэкспо-2022» — крупнейшей международной выставки продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. По итогам мероприятия были подписаны шесть контрактов на сумму почти $4,3 млн.
Содействие компаниям, развивающим экспортную деятельность, оказывает Фонд поддержки экспорта Московской области.
Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.