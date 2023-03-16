Инвестор Сидоров спрогнозировал возвращение курса к уровню 72—73 рубля за доллар

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара на торгах Московской биржи превысил 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.

По словам специалиста, сегодня рубль «отыграл» падение цен на нефть, которые достигли $72 за баррель.

При этом, как объяснил Сидоров, причинами резкого снижения нефтяных котировок стали банкротство сразу трёх американских банков, а также проблемы у швейцарского банка Credit Suisse.

«Рынки закладывают возможность возникновения нового мирового финансового кризиса, на фоне которого спрос на сырьё может снизиться. Поэтому упали котировки нефти, а следом за ними — российский рубль», — добавил инвестор.

Как отметил эксперт, вероятнее всего, национальная валюта «отыграет ряд потерь и вернётся к уровню 72—73 рубля за доллар».

«Завтра ожидается заседание Центробанка по ставке — регулятор наверняка оставит её на уровне 7,5%, что немного укрепит рубль», — считает он.

Ранее стало известно, что курс доллара на торгах Московской биржи превысил 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года.