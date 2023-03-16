Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 77 рублей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 12:25 мск, курс доллара прибавлял 1,75%, поднимаясь до 77,31 рубля.
Курс евро рос на 2,83%, до 82,50 рубля.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ начал определять курс рубля к новозеландскому доллару.