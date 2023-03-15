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Дерипаска: кризис в США может негативно повлиять на рынки дружественных России стран

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Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что агония финансовой системы в Соединённых Штатах может повлиять на важные для России рынки дружественных стран.
Дерипаска: кризис в США может негативно повлиять на рынки дружественных России стран
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчёт, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран», — подчеркнул Дерипаска.

Бизнесмен уточнил, что речь идёт в том числе о рынках углеводородов, металлов, удобрений, а также  продовольствия.

В связи с этим Дерипаска указал на необходимость для российских властей и бизнеса принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.

Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.

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