Дерипаска: кризис в США может негативно повлиять на рынки дружественных России стран
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Об этом он написал в Telegram.
«Наблюдая за агонией, начавшейся в финансовой системе США, ясно отдаёшь себе отчёт, что метастазы пойдут по всему миру, задевая и важнейшие для России рынки дружеских стран», — подчеркнул Дерипаска.
Бизнесмен уточнил, что речь идёт в том числе о рынках углеводородов, металлов, удобрений, а также продовольствия.
В связи с этим Дерипаска указал на необходимость для российских властей и бизнеса принять план антикризисных действий на ближайшие месяцы.
Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.
Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.