Правительство России упростило регулирование обязательных требований для бизнеса
- РИА Новости
Отмечается, что теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было изменить без переиздания нормативного акта.
«Изменение возможно, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса, снижает затраты», — говорится в сообщении в Telegram правительства.
В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.