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Правительство России упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, снимающее запрет на изменение обязательных требований, не попавших в «регуляторную гильотину».
Правительство России упростило регулирование обязательных требований для бизнеса
  • РИА Новости

Отмечается, что теперь бизнес может инициировать упрощение обязательных требований, которые ранее нельзя было изменить без переиздания нормативного акта.

«Изменение возможно, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса, снижает затраты», — говорится в сообщении в Telegram правительства.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотине.

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