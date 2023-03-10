Глава «Газпром экспорта» Бурмистрова станет первым вице-президентом Газпромбанка

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова займёт должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщает ПАО «Газпром».

«Елена Бурмистрова, занимавшая должности заместителя председателя правления ПАО «Газпром» и генерального директора ООО «Газпром экспорт», переходит на работу первым вице-президентом АО «Газпромбанк», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что исполняющим обязанности главы «Газпром экспорта» будет Дмитрий Хандога.

Куратором деятельности «Газпрома» на газовом рынке назначен заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

Ранее делегация ПАО «Газпром» во главе с председателем правления Алексеем Миллером нанесла визит в Иран для проведения рабочих встреч.