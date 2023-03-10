Аналитик спрогнозировала цену нефти Brent в рамках $80—83 за баррель на следующей неделе

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT спрогнозировала цену нефти Brent в рамках $80—83 за баррель на следующей неделе.

«На следующей неделе во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный доклад, и, если в нём будут содержаться позитивные прогнозы, например, повышение прогноза мирового спроса на нефть, это может положительно повлиять на рынок нефти», — подчеркнула аналитик.

По её словам, цена нефти Brent в начале недели «может просесть» ещё до $80 за баррель, однако, как добавила аналитик, «дальнейшее движение вниз будет зависеть от новостей».

«На следующей неделе ожидаем цену Brent в рамках $80—83 за баррель», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно о том, что цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $81 за баррель впервые с 6 февраля.