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Аналитик Деев дал прогноз по курсам валют на следующей неделе

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Полина Полетаева
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT дал прогноз по курсу валют на предстоящую неделю.
Аналитик Деев дал прогноз по курсам валют на следующей неделе
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

По мнению специалиста, на следующей неделе для курса рубля главными факторами будут заседание ЦБ России по ставке и информация относительно новых санкций со стороны США и ЕС.

«Белый дом анонсировал, что может быть принято решение по снижению потолка цен на российскую нефть — на эту информацию рубль может отреагировать падением к доллару и евро. На сколько, пока прогнозировать сложно, но доллар вполне может подрасти до 80 рублей за единицу», — считает Деев.

Он также отметил, что решение ЦБ России по ставке, если регулятор поднимет ставку на 0,25—0,5%, станет фактором поддержки для рубля, но на короткий период.

«По-прежнему национальная валюта больше зависит от стоимости нефти на мировом рынке и от данных по экспорту российских энергоносителей. В позитивном сценарии рубль на следующей неделе останется на прежних позициях, в негативном — доллар может вырасти до уровня 78—80 рублей, а евро превысит отметку 82 рубля за единицу», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян операции в долларах США и евро через сервис P2P.

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