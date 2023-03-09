Узнать больше

Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян покупку доллара и евро через сервис P2P

Короткая ссылка
Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян операции в долларах США и евро через сервис P2P.
Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян покупку доллара и евро через сервис P2P
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Smigielski

Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя биржи.

Также такие операции закрыты для всех проживающих на территории России, независимо от национальности и гражданства.

При этом гражданам Евросоюза закрыли доступ к выполнению операций с рублями.

Отмечается, что это связано с десятым пакетом санкций ЕС в отношении России.

В январе криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить