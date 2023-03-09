Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян покупку доллара и евро через сервис P2P

Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян операции в долларах США и евро через сервис P2P.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя биржи.

Также такие операции закрыты для всех проживающих на территории России, независимо от национальности и гражданства.

При этом гражданам Евросоюза закрыли доступ к выполнению операций с рублями.

Отмечается, что это связано с десятым пакетом санкций ЕС в отношении России.

В январе криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли.