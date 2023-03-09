Криптовалютная биржа Binance закрыла для россиян покупку доллара и евро через сервис P2P
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Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителя биржи.
Также такие операции закрыты для всех проживающих на территории России, независимо от национальности и гражданства.
При этом гражданам Евросоюза закрыли доступ к выполнению операций с рублями.
Отмечается, что это связано с десятым пакетом санкций ЕС в отношении России.
В январе криптовалютная биржа Genesis подала заявление о банкротстве из-за проблем в отрасли.