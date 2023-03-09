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Еврокомиссар Симсон: газовые хранилища в ЕС заполнены примерно на 57%

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Газовые хранилища ЕС до сих пор заполнены примерно на 57%, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссар Симсон: газовые хранилища в ЕС заполнены примерно на 57%
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

«Всё ещё имеем порядка 57%, это более чем в два раз превышает уровень газа в подземных хранилищах в прошлом году», — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что с сентября 2022 года российский газ составляет 8% «от всего трубопроводного газа, импортируемого в ЕС».

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.

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