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Радиационный фон в районе Запорожской АЭС не превышает естественных значений

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Радиационный фон в районе Запорожской АЭС после прекращения её электроснабжения Украиной не превышает естественных значений.
Радиационный фон в районе Запорожской АЭС не превышает естественных значений
  • AP
  • © Leo Correa

Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых природных значений», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.

Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим холодного останова.

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