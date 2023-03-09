Радиационный фон в районе Запорожской АЭС не превышает естественных значений
- AP
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Об этом сообщила пресс-служба станции.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышает естественных фоновых природных значений», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская сторона полностью прекратила электроснабжение Запорожской АЭС.
Два энергоблока Запорожской АЭС переводятся в режим холодного останова.