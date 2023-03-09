Вице-президент ExxonMobil: к зиме у Евросоюза будут полные газохранилища

Европейские газохранилища к зиме будут полностью заполнены, заявил старший вице-президент ExxonMobil Питер Кларк.

«Они (европейцы. — RT) подойдут к зиме с полными хранилищами, но в газовом бизнесе многое зависит от погоды, особенно в Европе. Очень сильная зима будет иметь большой эффект», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Bloomberg заявил, что Евросоюз в апреле планирует предпринять первые шаги по коллективным закупкам природного газа, чтобы добиться снижения цен на энергоносители.

1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз полностью избавился от зависимости от российских ископаемых видов топлива.