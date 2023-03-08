Нидерландская Gasunie списала свою долю в «Северном потоке»
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В пресс-релизе компании отмечается, что в сложившемся внешнеполитическом контексте Gasunie не прогнозирует возобновления поставок по газопроводу в обозримом будущем и не рассчитывает на новые дивиденды.
«Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 на конец 2022 года», — говорится в сообщении.
В феврале немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.
Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», продлена до июля 2023 года.