Нидерландская Gasunie списала свою долю в «Северном потоке»

Нидерландская компания Gasunie списала всю свою долю в размере 9% в газопроводе «Северный поток» после аварии.

В пресс-релизе компании отмечается, что в сложившемся внешнеполитическом контексте Gasunie не прогнозирует возобновления поставок по газопроводу в обозримом будущем и не рассчитывает на новые дивиденды.

«Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 на конец 2022 года», — говорится в сообщении.

В феврале немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», продлена до июля 2023 года.