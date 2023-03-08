Узнать больше

Нидерландская Gasunie списала свою долю в «Северном потоке»

Короткая ссылка
Нидерландская компания Gasunie списала всю свою долю в размере 9% в газопроводе «Северный поток» после аварии.
Нидерландская Gasunie списала свою долю в «Северном потоке»
  • Gettyimages.ru

В пресс-релизе компании отмечается, что в сложившемся внешнеполитическом контексте Gasunie не прогнозирует возобновления поставок по газопроводу в обозримом будущем и не рассчитывает на новые дивиденды.

«Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 на конец 2022 года», — говорится в сообщении.

В феврале немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea полностью списала свою долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

Процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток — 2», продлена до июля 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить