ФРГ приняла к сведению данные о причастности проукраинской группы к ЧП на «Северных потоках»
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- © Stefan Sauer/dpa
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство ФРГ.
«Федеральное правительство приняло к сведению недавнее сообщение The New York Times», — заявил представитель германского кабмина.
Также в Берлине заявили, что прокуратура ФРГ расследует дело о диверсиях с начала октября 2022 года.
7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.
Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».
В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США, которые действовали под прикрытием учений BALTOPS 22 в июне 2022 года.