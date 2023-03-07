ФРГ приняла к сведению данные о причастности проукраинской группы к ЧП на «Северных потоках»

Германия приняла к сведению данные газеты The New York Times о возможной причастности проукраинской группы к диверсиям на «Северных потоках».

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на правительство ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению недавнее сообщение The New York Times», — заявил представитель германского кабмина.

Также в Берлине заявили, что прокуратура ФРГ расследует дело о диверсиях с начала октября 2022 года.

7 марта The New York Times опубликовала материал, в котором говорится, что «новые разведданные» свидетельствуют о причастности некоей «проукраинской группировки» к подрыву «Северных потоков» в Балтийском море.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование о причастности США к инциденту на «Северных потоках».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США, которые действовали под прикрытием учений BALTOPS 22 в июне 2022 года.