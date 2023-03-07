Динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше базового прогноза Банка России

Динамика российской экономики в 2023 году может быть лучше прогнозов базового сценария Центробанка.

Об этом сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды».

Отмечается, что при отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии ЦБ.

Глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что объём дефицита бюджета России в 2023 году не превысит планового показателя в 2% ВВП.

21 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что ВВП России по итогам 2022 года, по последним данным, снизился на 2,1%.