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Динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше базового прогноза Банка России

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Динамика российской экономики в 2023 году может быть лучше прогнозов базового сценария Центробанка.
Динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше базового прогноза Банка России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды».

Отмечается, что при отсутствии новых значимых вызовов для крупнейших отраслей и населения динамика ВВП России в 2023 году может оказаться лучше, чем предполагается в базовом сценарии ЦБ.

Глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что объём дефицита бюджета России в 2023 году не превысит планового показателя в 2% ВВП.

21 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что ВВП России по итогам 2022 года, по последним данным, снизился на 2,1%. 

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