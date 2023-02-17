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Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в текущем году не превысит 2% ВВП

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Объём дефицита бюджета России в 2023 году не превысит планового показателя в 2% ВВП. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Силуанов заявил, что дефицит бюджета России в текущем году не превысит 2% ВВП
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о росте дефицита бюджета в январе министр подчеркнул, что основным индикатором станет бюджетный баланс, который сложится по итогам года.

«А по итогам года у нас план — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», — приводит РИА Новости слова Силуанова в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя резкий рост дефицита бюджета в январе.

В январе российский президент Владимир Путин назвал показатели по дефициту бюджета в России одними из лучших среди стран G20.

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