Экономист Колобанов: хаб в Турции может деполитизировать газовые отношения России и ЕС

Создание газового хаба в Турции может привести к тому, что газовые отношения России и Европейского союза будут деполитизированы. Такое предположение высказал заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

«Во-первых, это способ деполитизации газовых отношений со странами Евросоюза», — отметил Колобанов.

Вторым интересом России в организации газового хаба эксперт называет развитие обменных операций с другими поставщиками, например с Азербайджаном.

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.