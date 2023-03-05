Экономист Колобанов: хаб в Турции может деполитизировать газовые отношения России и ЕС
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
«Во-первых, это способ деполитизации газовых отношений со странами Евросоюза», — отметил Колобанов.
Вторым интересом России в организации газового хаба эксперт называет развитие обменных операций с другими поставщиками, например с Азербайджаном.
Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон подчеркнул, что реализация проекта газового хаба в Турции окажет стабилизирующий эффект на мировые энергетические рынки.