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Лимит госдолга КНР в 2023 году составит более $4 трлн

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В проекте бюджета на 2023 год, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва говорится, что лимит госдолга КНР в этом году составит более $4 трлн.

«В 2023 году лимит госдолга центрального бюджета составит 29,86 трлн юаней ($4,32 трлн), лимит обычных долгов местных правительств — 16,548 трлн юаней ($2,4 трлн), а лимит их целевых долгов — 25,6 трлн юаней ($3,7 трлн)», — цитирует документ РИА Новости.

Ранее в КНР был опубликован правительственный доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект на 2023 год, в котором говорится, что власти Китая ускорят процесс формирования китайской торговой державы.

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