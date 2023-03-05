Лимит госдолга КНР в 2023 году составит более $4 трлн
«В 2023 году лимит госдолга центрального бюджета составит 29,86 трлн юаней ($4,32 трлн), лимит обычных долгов местных правительств — 16,548 трлн юаней ($2,4 трлн), а лимит их целевых долгов — 25,6 трлн юаней ($3,7 трлн)», — цитирует документ РИА Новости.
Ранее в КНР был опубликован правительственный доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год и проект на 2023 год, в котором говорится, что власти Китая ускорят процесс формирования китайской торговой державы.