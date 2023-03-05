Лимит госдолга КНР в 2023 году составит более $4 трлн

В проекте бюджета на 2023 год, опубликованном на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва говорится, что лимит госдолга КНР в этом году составит более $4 трлн.