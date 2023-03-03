Аналитик спрогнозировала цены на нефть Brent в рамках $83—86 за баррель на следующей неделе
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«С начала уходящей недели цена нефти Brent выросла почти на 3%, всю неделю показывая движения в коридоре $82—85 за баррель, хотя до самой верхней границы коридора в $85 цене дотянуться не удалось», — рассказала специалист.
Основным фактором, повлиявшим на динамику роста цены, по её мнению, стало ожидаемое начало сокращения добычи нефти Россией на 500 тыс. б/с.
Как отметила аналитик, на следующей неделе определяющим фактором для динамики цены Brent станут данные по коммерческим запасам нефти в США. Чем ниже окажется объём запасов, тем выше будет цена, заявила собеседница RT.
«В третьей декаде февраля по цене нефти сформировался растущий тренд, локальный уровень сопротивления для цены находится на $85 за баррель, однако до сих пор преодолеть этот уровень и закрепиться выше него котировкам Brent не удалось, но есть шанс успешного штурма этой отметки уже на следующей неделе. На следующей неделе ожидаем цену нефти Brent в рамках $83—86 за баррель», — заключила Мильчакова.
Ранее Минфин России заявил о снижении средней цены нефти марки Urals до $49,56 за баррель.