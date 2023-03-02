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В ЦБ России заявили, что реальные операции с цифровым рублём протестируют 13 банков

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Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что реальные операции с цифровым рублём протестируют 13 российских банков.
В ЦБ России заявили, что реальные операции с цифровым рублём протестируют 13 банков
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом она сказала на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ России, организованной Ассоциацией банков России.

«По цифровому рублю у нас в пилот заявлялись 15 банков, к апрелю месяцу мы видим, что у нас выходят технически готовыми 13 банков», — цитирует её ТАСС.

Она уточнила, что пилотные операции проходят в особом режиме.

«Напомню, что мы с точки зрения пилота делаем его в режиме «friends and family». Это означает, что мы с 13-ю банками определяем круг физических и юридических лиц, которые с нами будут тестировать операции, но на реальных цифровых рублях. То есть будут реальные цифровые рубли и реальные клиенты», — сказала Скоробогатова.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов назвал перспективным создание цифрового рубля.

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