Узнать больше

ЦБ России: к российской альтернативе SWIFT подключились уже 106 нерезидентов

Короткая ссылка
Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС), представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, уже насчитывает 106 нерезидентов.
ЦБ России: к российской альтернативе SWIFT подключились уже 106 нерезидентов
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Об этом она заявила на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«В Системе передачи финансовых сообщений — 106 нерезидентов... Количество участников СПФС в этом году должно вырасти, ЦБ работает над упрощением подключения к системе», — цитирует её ТАСС.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить