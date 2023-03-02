ЦБ России: к российской альтернативе SWIFT подключились уже 106 нерезидентов

Первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС), представляющая собой российскую альтернативу SWIFT, уже насчитывает 106 нерезидентов.

Об этом она заявила на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

«В Системе передачи финансовых сообщений — 106 нерезидентов... Количество участников СПФС в этом году должно вырасти, ЦБ работает над упрощением подключения к системе», — цитирует её ТАСС.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.