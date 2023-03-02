ЦБ России: к российской альтернативе SWIFT подключились уже 106 нерезидентов
- РИА Новости
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Об этом она заявила на ежегодной встрече кредитных организаций с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
«В Системе передачи финансовых сообщений — 106 нерезидентов... Количество участников СПФС в этом году должно вырасти, ЦБ работает над упрощением подключения к системе», — цитирует её ТАСС.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал призыв спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.