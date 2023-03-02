Центробанк России: прибыль банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль российских банков в 2023 году может превысить 1 трлн рублей.

Соответствующее заявление она сделала на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

«Предварительный (возможно, где-то консервативный) прогноз по прибыли сектора в 2023 году — больше 1 трлн рублей», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что это ниже показателей 2021 года — более 2 трлн рублей. Связано это с тем, что «расходы на резервы будут всё ещё достаточно высокими с учётом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году».

Ранее Набиуллина дала прогноз по росту объёмов ипотеки в России в 2023 году.