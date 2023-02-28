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Сбербанк установил в Крыму 30 банкоматов в феврале

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В феврале 2023 года Сбербанк установил в Крыму 30 стационарных банкоматов.
Сбербанк установил в Крыму 30 банкоматов в феврале
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

«Среди них 14 устройств в Севастополе, десять — в Симферополе, четыре — в Ялте и два — в селе Оползневое», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, банкоматы размещены в локациях, наиболее удобных и популярных среди жителей и гостей региона.

18 января сообщалось, что Сбербанк начинает работать на полуострове Крым.

Весной 2022 года Промсвязьбанк открыл первый офис в Республике Крым.

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