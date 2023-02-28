Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о росте цен на нефтепродукты из-за санкций

Антироссийские санкции привели к изменению структуры рынка и изменению логистики, что сказалось на росте цен для покупателей нефти и нефтепродуктов, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идёт изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идёт переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки», — цитирует его ТАСС.

Дюков пояснил, что теперь продукция поставляется на другие рынки, а это, в свою очередь, влияет на рост транспортных расходов и увеличение стоимости продукции.

«И это последствие в том числе санкционного давления, которое оказывается на Россию», — добавил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее в беседе с RT рассказала о прогнозе цены на нефть марки Brent.