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Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о росте цен на нефтепродукты из-за санкций

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Антироссийские санкции привели к изменению структуры рынка и изменению логистики, что сказалось на росте цен для покупателей нефти и нефтепродуктов, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.
Глава «Газпром нефти» Дюков заявил о росте цен на нефтепродукты из-за санкций
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«С одной стороны, мы видим профицит на рынке нефти, это безусловно влияет на цену. С другой стороны, сейчас идёт изменение структуры рынка нефти и нефтепродуктов, идёт переориентация потоков российской нефти и нефтепродуктов на новые рынки», — цитирует его ТАСС.

Дюков пояснил, что теперь продукция поставляется на другие рынки, а это, в свою очередь, влияет на рост транспортных расходов и увеличение стоимости продукции.

«И это последствие в том числе санкционного давления, которое оказывается на Россию», — добавил он.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ранее в беседе с RT рассказала о прогнозе цены на нефть марки Brent.

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