Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть в рамках $82—85
- РИА Новости
По словам эксперта, с начала февраля цена нефти Brent меняется очень слабо, колеблясь в узком коридоре $82—84 за баррель.
«На текущей неделе нефтяные котировки снизились довольно заметно, на 1,2%. На следующей неделе цена Brent может скорректироваться наверх после падения, но многое будет зависеть от данных по коммерческим запасам нефти в США: сокращение запасов может вызвать резкий скачок цены вверх, но если его не произойдёт, цена существенно не изменится от текущих уровней», — объяснила она.
Мильчакова отметила, что в марте Россия начнёт сокращать добычу нефти и сообщения об этом могут стать «бычьими» факторами о цене нефти».
«В целом на следующей неделе прогнозируем цену нефти Brent в рамках $82—85 за баррель», — уточнила аналитик.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчёта нефтяных налогов.