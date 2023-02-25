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Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть в рамках $82—85

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Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала о прогнозе цены на нефть марки Brent.
Аналитик Мильчакова спрогнозировала цены на нефть в рамках $82—85
  • РИА Новости

По словам эксперта, с начала февраля цена нефти Brent меняется очень слабо, колеблясь в узком коридоре $82—84 за баррель.

«На текущей неделе нефтяные котировки снизились довольно заметно, на 1,2%. На следующей неделе цена Brent может скорректироваться наверх после падения, но многое будет зависеть от данных по коммерческим запасам нефти в США: сокращение запасов может вызвать резкий скачок цены вверх, но если его не произойдёт, цена существенно не изменится от текущих уровней», — объяснила она.

Мильчакова отметила, что в марте Россия начнёт сокращать добычу нефти и сообщения об этом могут стать «бычьими» факторами о цене нефти».

«В целом на следующей неделе прогнозируем цену нефти Brent в рамках $82—85 за баррель», — уточнила аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчёта нефтяных налогов.

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