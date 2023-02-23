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В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчёте нефтяных налогов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчёта нефтяных налогов.
В России ограничили дисконт Urals к Brent при расчёте нефтяных налогов
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Dan Bannister

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, если нефть Urals в апреле будет дешевле эталонной нефти Brent (котировка North Sea Dated) более чем на $34 за баррель, то для расчёта налогов цена российской марки будет зафиксирована как стоимость марки Brent, уменьшенная на $34.

Ранее сообщалось, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2023 года составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами на российскую нефть Urals.

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