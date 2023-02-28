МИД России: Запад пытается препятствовать морским перевозкам российской нефти
«Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти», — цитирует ТАСС Панкина.
По его словам, значимые экономические последствия от введения условных ограничений отсутствуют.
Ранее сообщалось, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.