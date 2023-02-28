МИД России: Запад пытается препятствовать морским перевозкам российской нефти

Западные страны стремятся использовать своё монопольное положение на рынке финансовых услуг для препятствования морским перевозкам российской нефти, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Западные страны пытаются воспользоваться своим монопольным положением на рынке финансовых и страховых услуг, чтобы препятствовать морским перевозкам российской нефти», — цитирует ТАСС Панкина.

По его словам, значимые экономические последствия от введения условных ограничений отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Россия зарабатывает миллиарды долларов от продажи топлива, несмотря на санкции Запада и уход с рынка британских энергетических гигантов Shell и BP.