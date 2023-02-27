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Международные резервы России сократились на 1,2% до $582,1 млрд

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В период с 10 по 17 февраля международные резервы России сократились на 1,2% и составили $582,1 млрд, следует из материалов Центробанка.
Международные резервы России сократились на 1,2% до $582,1 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © ATU Images

«Объём международных резервов по состоянию на 17 февраля составил $582,1 млрд, сократившись за неделю на $6,9 млрд, или на 1,2%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — приводит сообщение РИА Новости.

Международные резервы России по состоянию на 10 февраля составляли $589 млрд.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

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