«Росатом»: британские санкции ставят под угрозу международную ядерную безопасность
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«Санкции Великобритании в отношении руководства «Росатома», а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — цитирует РИА Новости заявление.
В госкорпорации отметили, что приняли меры, не допускающие влияния санкций на работу компании.
Ранее Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.