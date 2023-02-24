«Росатом»: британские санкции ставят под угрозу международную ядерную безопасность

Санкции Великобритании против «Росатома» угрожают международной ядерной безопасности, заявили в госкорпорации.

«Санкции Великобритании в отношении руководства «Росатома», а также ряда компаний, входящих в контур госкорпорации, не способствуют продуктивному сотрудничеству в атомной сфере, а ставят под угрозу международную ядерную безопасность», — цитирует РИА Новости заявление.

В госкорпорации отметили, что приняли меры, не допускающие влияния санкций на работу компании.

Ранее Великобритания расширила санкции против России, они коснулись 92 физических и юридических лиц.