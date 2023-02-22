Узнать больше

КТК сообщил о возобновлении перевалки нефти на морском терминале

Короткая ссылка
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти на морском терминале в связи с нормализацией погоды.

«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании», — приводит РИА Новости заявление.

В компании подчеркнули, что танкер Pacific Diamond пришвартовали на ВПУ-3.

Ранее КТК остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также приём нефти в систему с месторождения Тенгиз в Казахстане из-за затоваривания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить