КТК сообщил о возобновлении перевалки нефти на морском терминале
«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании», — приводит РИА Новости заявление.
В компании подчеркнули, что танкер Pacific Diamond пришвартовали на ВПУ-3.
Ранее КТК остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также приём нефти в систему с месторождения Тенгиз в Казахстане из-за затоваривания.