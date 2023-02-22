КТК сообщил о возобновлении перевалки нефти на морском терминале

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил перевалку нефти на морском терминале в связи с нормализацией погоды.

«Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании», — приводит РИА Новости заявление.

В компании подчеркнули, что танкер Pacific Diamond пришвартовали на ВПУ-3.

Ранее КТК остановил прокачку нефти в резервуарный парк морского терминала компании под Новороссийском, а также приём нефти в систему с месторождения Тенгиз в Казахстане из-за затоваривания.