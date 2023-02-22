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Предприятия Москвы произвели около 300 тысяч тонн колбасных изделий в 2022 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что компании Москвы, занимающиеся выпуском мясной продукции, в 2022 году выпустили около 300 тыс. т колбасных изделий.
Предприятия Москвы произвели около 300 тысяч тонн колбасных изделий в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, это более чем на 9% превышает показатели 2021 года.

«Сегодня в столице в этой отрасли действуют 20 крупных предприятий, на которых работают около 14 тыс. человек», — уточнил Ефимов.

Среди мясоперерабатывающих производств и такие гиганты, как Черкизовский, Дымовский и Царицынский заводы.

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