Предприятия Москвы произвели около 300 тысяч тонн колбасных изделий в 2022 году
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Об этом информирует НСН.
По словам вице-мэра, это более чем на 9% превышает показатели 2021 года.
«Сегодня в столице в этой отрасли действуют 20 крупных предприятий, на которых работают около 14 тыс. человек», — уточнил Ефимов.
Среди мясоперерабатывающих производств и такие гиганты, как Черкизовский, Дымовский и Царицынский заводы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области создадут новый кластер инструментальной промышленности.