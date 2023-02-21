Зампред правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров спрогнозировал рост спроса на российское высокотехнологичное оборудование благодаря введению соответствующих налоговых льгот.

«Мера, озвученная сегодня президентом, безусловно, поможет повысить спрос на высокотехнологичное оборудование российского производства», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, применение вычета с налога на прибыль от затрат на закупки российского, например металлообрабатывающего, оборудования и промышленных роботов, окажет положительное влияние на экономику проектов модернизации мощностей и станет хорошим стимулом для машиностроительных предприятий размещать больше заказов на отечественные производственные решения.

Ранее в Минпромторге России допустили возможность увеличить размер льготного кредита по программе промышленной ипотеки до 2 млрд рублей.