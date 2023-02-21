Силуанов: добровольные взносы бизнеса в бюджет произойдут однократно в этом году
- РИА Новости
«Мы говорим об однократном в текущем году участии бизнеса. Причём в части прироста их финансовых результатов. Мы сравним прирост финансовых результатов за 2022 и 2021 годы к 2020 и 2019», — цитирует его РИА Новости.
Так министр ответил на вопрос, будет ли взнос бизнеса однократным или осуществляться на постоянной основе.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в российский бюджет.
Силуанов отмечал, что ведомство планирует реализовать взносы посредством внесения поправок в налоговое законодательство.