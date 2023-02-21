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Французская Engie инициировала арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа

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Французская энергокомпания Engie в начале IV квартала 2022 года инициировала арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок российского газа.
Французская Engie инициировала арбитраж против «Газпром экспорта» из-за недопоставок газа
  • AP

Об этом говорится в годовом отчёте компании.

«В начале четвёртого квартала 2022 года Engie инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта», — приводит текст отчёта ТАСС.

Engie стремится добиться выплаты штрафов по контракту, а также компенсации убытков в связи с недопоставками российского газа.

30 августа «Газпром» приостановил поставки газа французской фирме Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объёме.

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