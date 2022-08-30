военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie

Короткая ссылка
Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской фирме Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объёме.
«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram «Газпрома».

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объёме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам», — отметили в компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что, согласно указу президента России Владимира Путина, поставка газа запрещается, если в контрактный срок оплаты платёж не был произведён покупателем в полном объёме.

Уточняется, что Engie была проинформирована о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить