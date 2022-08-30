«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie

Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской фирме Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объёме.

Об этом говорится в Telegram «Газпрома».

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объёме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам», — отметили в компании.

В «Газпроме» подчеркнули, что, согласно указу президента России Владимира Путина, поставка газа запрещается, если в контрактный срок оплаты платёж не был произведён покупателем в полном объёме.

Уточняется, что Engie была проинформирована о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября 2022 года.