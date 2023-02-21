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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров

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На площадке Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ), являющегося резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», готовят к запуску производство первых российских мультиплексоров.
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, сообщает ФАН.

В настоящее время продолжается подготовка к старту серийного производства. По словам Овчинского, в 2024 году планируется производить как минимум 300 изделий, а к 2025 году — до 5 тыс. единиц в год.

«В прошлом году специалистами ЗНТЦ были получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного мультиплексора», — цитирует Овчинского Nation News.

Ранее сообщалось, что два проекта Аналитического центра Москвы получили призы на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEx 2023 в Бангкоке.

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