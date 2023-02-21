Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров
- Gettyimages.ru
Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, сообщает ФАН.
В настоящее время продолжается подготовка к старту серийного производства. По словам Овчинского, в 2024 году планируется производить как минимум 300 изделий, а к 2025 году — до 5 тыс. единиц в год.
«В прошлом году специалистами ЗНТЦ были получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного мультиплексора», — цитирует Овчинского Nation News.
Ранее сообщалось, что два проекта Аналитического центра Москвы получили призы на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEx 2023 в Бангкоке.