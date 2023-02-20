Ленинградская область вошла в число регионов — лидеров по низкому уровню безработицы
- Gettyimages.ru
- © Alexey Bubryak
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные областного правительства.
«Общая безработица имеет тенденцию к снижению с сентября 2022 года. За пять месяцев общая безработица снизилась на 1,1% и в настоящее время составляет 3,3%. За этот же период отмечается рост численности занятого населения в экономике региона на 19,2 тыс. человек», — отметила председатель Комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.
Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.