Ленинградская область вошла в число регионов — лидеров по низкому уровню безработицы

Ленинградская область заняла первое место среди регионов Северо-Западного округа и второе место среди всех российских субъектов по низкому уровню безработицы.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные областного правительства.

«Общая безработица имеет тенденцию к снижению с сентября 2022 года. За пять месяцев общая безработица снизилась на 1,1% и в настоящее время составляет 3,3%. За этот же период отмечается рост численности занятого населения в экономике региона на 19,2 тыс. человек», — отметила председатель Комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.